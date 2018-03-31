Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik faiz uyarısı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Pendik İlçe kongresine katıldı.



Erdoğan, buradaki konuşmasında "Birileri çıkıp garip garip konuşuyor, 'Ekonomi şöyle, dikkatli olmak lazım' falan... Tabii dikkatli olacaksın. Ama kendi ayağına da kurşun sıkamazsın. Bu faiz belasından Türkiye'yi, faizi aşağı indirmek suretiyle enflasyondan kurtaracağız. Enflasyonun anası da babası da faizdir. Bunu bilmeyenler bilsin. Bunun aksini yapmaya kalkanlar da kusura bakmasın karşılarında beni bulur. Ekonomide her kötülüğün anası faizdir. Fakiri daha fakir zengini daha zengin yapar. Bunun da lobisi finans kuruluşlarıdır. Açık söylüyorum, devletin bankaları da bunun içindedir. Bunu er geç çözeceğiz" dedi.

Erdoğan'ın Pendik İlçe Kongresi'nde yaptığı açıklamanın satırbaşları şöyle:

16 Nisan'da %57'lik evet ile İstanbul ortalamasının üzerinde bir oranla Pendik bize destek verdi. Yeni yönetim sistemin arkasında olduğunu gösterdi.

Pendik sahip olduğu imkanları ile İstanbul'un ilçeleri arasında farklı bir yere sahip. Pendik'in geleceğini oldukça parlak görüyoruz. Ulaşımda burada yok yok. Her şey var. Deniz dersen deniz de var. Bu imkanlara sahip olan Pendik'i bu noktaya getiren hamdolsun AK Parti'dir. 1987 yılından beri ayrı bir ilçe olan AK Parti hükümetleri döneminde adeta yeni baştan kurulmuştur. Burayı belediyecilikte müstesna bir yere ulaştırmak istiyoruz. İlçe belediyemiz 230 trilyon liralık yatırım yapmıştır. Büyükşehirin yaptığı yatırım 688 trilyon liradır.





Değerli kardeşlerim, tüm semtleri ve ilçeleriyle tüm İstanbul'a hizmet etmekten şeref duyuyoruz. Hani üstad Necip Fazıl İstanbul'a ne diyor; "Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar; onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. İçimde tüten bir şey; hava, renk, eda, iklim; O benim, zaman, mekan aşıp geçmiş sevgilim. Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur; Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur.Denizle toprak, yalnız onda ermiş visale ve kavuşmuş rüyalar, onda, onda misale. İstanbul benim canım; Vatanım da vatanım... İstanbul, İstanbul..."

"BUNLARA BİLETİNİ VERİP YOLLAMAK LAZIM"

Merhum Cemil Meriç'in bu ülkeyi yaşanmaz bulanlar güzel bir tespit vardır. Üstadımız "Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını yaşanmazlaştıranlardı". Evet, bugünlerde bazı idraksizlerin ülkemizi yaşanmaz bulup, yurtdışına gitmek istediklerini duyuyorum. Yıllardır görevlerimiz gereği birçok ülkeye gittik. Eğer başka bir yerde yaşamak isteyen varsa gitmek istediği yer bu dünyada değildir. Türkiye'de, İstanbul'da yaşayamam diyenler ülkemizde değil hayata küsmüş demektir. Aslında bunlar için bir ofis açıp, biletini verip yollamak lazım. Çünkü bunlar yük. Tabii biz ülkemizden şikayet edenlerin asıl derdinin taşı toprağı değil, insanı olduğunun farkındayız.





25 havalimanı varken şimdi 57 havalimanı var. Batan bir ülke bunları yapabilir mi? Batmış bitmiş bir Türkiye devraldık ve nerelere getirdik. Türkiye'yi daha da ilerile götüreceğiz. Kimse bu iktidarın bulunduğu konumu zayıf göstermeye gayret etmesin. Biz hiçbir zaman kendimize inancımızı kaybetmedik. Kaybetmediğimiz için de Rabbim bize buraları gelmeyi nasip etti. Halkımız da bize güvendi ve bizi 16 yıldır iktidar tuttu. Biri de çıkmış diyor ki ben Mustafa Kemal'in partisiyim. Ee, bir şey ifade eder mi? Eğer Mustafa Kemal hayatta olsa yeni partiden alırdı. Gazi Mustafa Kemal yerliydi, milliydi. Sen yerli de değil, milli de değilsin. Sen gayrı millisin. Yanında taşıdığın o Pensilvanya uşaklarının da hesabını vereceksin. Odalarınızda ne tür hesaplar kurduğunuzun da hesabını vereceksin. Yıllarca bu ülkeyi sahte komplolarla oyaladılar.



Biz durmayacağız bakınız 16 yıl önce görevi devraldık. Türkiye'nin IMF'e olan borcu neydi? 23.5 milyar dolar ve 2013 yılına geldik Türkiye'nin IMF'e borcu kaldı mı? Hayır. Bizi bunlardan kurtarın diyenler hani neredesiniz? Bizden borç istediler 5 milyar dolar, arkadaşlara hemen dedim verin. Baktık ciddiyiz, bunlar veriyor dediler. hemen vazgeçtiler. Geldik merkez bankamızın döviz rezervi 27 milyar dolar. Şu anda ise 120 milyar dolar rezervimiz var.







"UZAKTAN KUMANDALI SİYASET YAPILMAZ"

Birileri de diyor, biz Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz. Zaten şu an Mustafa Kemal Atatürk yaşasa seni o partinin başında tutmaz. Gazi Mustafa Kemal yerliydi, milliydi. Sen ne milli ne yerlisin sen gayrı millisin. Şu anda da mahkemedesin hesabını vereceksin, ve yanında taşıdığın Pensilvaya uşaklarının hesabını da vereceksin. Onlara nasıl bir profil oluşturduğunuzun da hesabını vereceksiniz. Oyunlarınızın da hesabını vereceksiniz. Öyle laf ola beri gele yok. Bu ülkeyi devrişilmiş kadrolarla oyalayıp durdular. Mesela bakın MİT Kosova'da 6 tane FETÖ'cüyü paketleyip getirdi. Ey Kosova Başbakanı ne zamandan beri darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın. Sen ki o Kosova'yı ikinci sırada tanıyan bir ülkeyi... Biz ikinci olarak tanıdık sizi. Kosovalı kardeşlerim bunun da hesabını verdirecektir sana. Uzaktan kumandalı siyaset yapılmaz. Kirli ittifaklarla dize getirilemeyecek bir ülke olduğumuzu defalarca ispatladık.





Türkiye'nin, aba altından sopa göstermelerle, tehdit kokan beyanatlarla, proje ürünü terör örgütleriyle, kirli ittifaklarla dize getirilemeyecek bir ülke olduğunu, hamdolsun 4-5 yılda defalarca ispatladık. 15 Temmuz gibi bir ihanetin dahi üstesinden gelebilen bu ülkeyi, Allah'ın izniyle durduracak bir güç tanımıyoruz."

SALON DIŞINDA BEKLEYEN VATANDAŞLARA SESLENDİ

Değerli kardeşlerim IMF'e olan borcumuz neydi? Bakın unuttunuz. Hep başarılan unutulur. 23.5 milyar borcumuz var o zaman. Hep ne diyorlardı? Bizi bu adamlardan kurtarın. 2013'te biz bunu ne yaptık? Sıfırladık. Bunlar durup dururken olmadı. Yan gelip yatarak olmadı. Koşarak oldu, çalışarak oldu. Fakat bunları biz yeterli bulmuyoruz. Türkiye büyümede ne yaptı? 7.4 ile G-20 ülkeleri arasında 1 numara oldu. Çin var, Rusya var, ABD var. 1. Türkiye oldu. Ama birileri çıkıp garip garip konuşuyor. Ekonomi öyle, ekonomi şöyle. Dikkatli olacaksın. Ama burada da ayağına sıkmayacaksın. Faiz lobisinden de, enflasyondan da kurtaracağız. Enflasyonun anası da babası da faizdir. Bunun aksini yapmaya kalkanlar da kusura bakmasın karşılarında beni bulurlar. Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Bunun da lobisi finans kuruluşlarıdır. Açık söylüyorum devletin bankaları da bu işin içindedir. Bu işi çözeceğiz. Er geç çözeceğiz. Bizim aldığımız eğitim budur. George'nun, Hans'ın ağzına bakarak hareket edemeyiz. Bütün adımlarımızı bunun üzerine yapıyoruz.

KRİTİK FAİZ UYARISI

Birileri çıkıp garip garip konuşuyor, 'Ekonomi şöyle, dikkatli olmak lazım' falan... Tabii dikkatli olacaksın. Ama kendi ayağına da kurşun sıkamazsın. Bu faiz belasından Türkiye'yi, faizi aşağı indirmek suretiyle enflasyondan kurtaracağız. Enflasyonun anası da babası da faizdir. Bunu bilmeyenler bilsin. Bunun aksini yapmaya kalkanlar da kusura bakmasın karşılarında beni bulur. Ekonomide her kötülüğün anası faizdir. Fakiri daha fakir zengini daha zengin yapar. Bunun da lobisi finans kuruluşlarıdır. Açık söylüyorum, devletin bankaları da bunun içindedir. Bunu er geç çözeceğiz.

Erdoğan, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin olarak da "Bugün itibarıyla etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3820. Onlar kaçacak biz kovalayacağız" dedi.