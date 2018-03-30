Türkiye ve ABD'yi karşı karşıya getiren Münbiç'ten dün YPG'li teröristlerin fotoğraflarını geçen Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, bu kez ilçedeki Amerikan askerlerini görüntüledi.
Münbiç'ten skandal fotoğraflar!
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