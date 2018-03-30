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  1. Tüyler ürperten olayda yeni gelişme!

Münbiç'ten skandal fotoğraflar!

Türkiye ve ABD'yi karşı karşıya getiren Münbiç'ten dün YPG'li teröristlerin fotoğraflarını geçen Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, bu kez ilçedeki Amerikan askerlerini görüntüledi.

  • 30 Mart 2018, Cuma 13:41
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