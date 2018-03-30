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Canavar baba travması

cu ’nın havalimanında yaşamaya kalkması yürekleri burkmuştu. Şanlı’nın babası tarafından, ‘Annen senin yüzünden öldü’ şeklinde suçlandığı ve şiddete maruz kaldığı ortaya çıktı

Canavar baba travması
Bir dönem ve alt yapısında oynayan ve geçen sezon Bursa Nilüfer Basketbol takımında yer alan 2.04 cm boyundaki 23 yaşındaki , yaşadığı ağır psikolojik rahatsızlık sonrası 'nda aylardır ayrılmıyor ve limanda yatıp kalkıyor. Şanlı'nın hikayesi yürekleri burktu. 2000 yılında annesiyle pazara giden Mehmet, bir aracın kendisine ve annesine çarpmasıyla kaldırıma savruldu. O kazada Mehmet yaralı olarak kurtulurken, annesi hayatını kaybetti. Babası, Mehmet'i sürekli dövmeye başladı. Kazanın sorumlusu olarak oğlunu gören canavar babanın bu tutumu, Mehmet'te travmalara yol açtı. Üvey annesinden de sürekli dayak yiyen ve kafasında cam şişe kırılan Mehmet, Coach Mete Babaoğlu'nun kendisiyle tanışmasıyla yeni bir hayata adım attı. Gelecek vaad eden Mehmet, travmaları aşamadı. 2013 yılında 3 sezon boyunca Fenerbahçe Ülker'de oynayan Mehmet Şanlı daha sonra sarı lacivertli takımla karşılıklı olarak yollarını ayırdı. Ayrılık sonrası Beşiktaş Integral Forex forması giyen Mehmet Şanlı daha sonra sırasıyla İBB, İTÜ, Final Gençlik, Muğla Ormanspor ve geçen sezon Bursa Nilüfer Belediyespor A takımı formaları giymişti. Basketbol Federasyonu tarafından tedavi ettirilen Mehmet Şanlı için çok özel bir program hazırlanması tavsiye edildi.
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