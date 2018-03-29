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Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli ile Uğur Yalçın'ın nikah şahitliğini yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı , AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli ile Uğur Yalçın'ın nikah törenine katıldı.

Benli ile Yalçın'ın bir otelde gerçekleşen nikah töreninde, çiftin nikahını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna kıydı.

Törene eşi Emine Erdoğan ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftin nikah şahitliğini yaptı. Nikah töreninde TBMM Başkanı , Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da yer aldı.

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  • 29 Mart 2018, Perşembe 01:14
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