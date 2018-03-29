Sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı müjdesi

Bakan Demircan, sağlık çalışanlarıyla ilgili yasa paketi hazırlığı ve yıpranma hakkındaki bir soru üzerine, "Yasa paketi hazır, Bakanlar Kurulu'ndaki ilk sunumu yaptık ve önümüzdeki ilk günlerde Meclis'e gelecek. Sağlığın ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemeleri de hazırladık bir paket olarak. Bu, önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak. Son şekli Meclis'te sunulacak metinde görülecek ama şu kadarını söyleyeyim, yıpranma yer alacak." yanıtını verdi.