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Sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı müjdesi

Sağlık Bakanı Demircan, sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı ile ilgili, "Yasa paketi hazır, Bakanlar Kurulu'ndaki ilk sunumu yaptık ve önümüzdeki ilk günlerde Meclis'e gelecek." dedi.

Sağlık çalışanlarına müjde! Bakan açıkladı...

Bakan Demircan, sağlık çalışanlarıyla ilgili yasa paketi hazırlığı ve yıpranma hakkındaki bir soru üzerine, "Yasa paketi hazır, Bakanlar Kurulu'ndaki ilk sunumu yaptık ve önümüzdeki ilk günlerde Meclis'e gelecek. Sağlığın ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemeleri de hazırladık bir paket olarak. Bu, önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak. Son şekli Meclis'te sunulacak metinde görülecek ama şu kadarını söyleyeyim, yıpranma yer alacak." yanıtını verdi.

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  • 29 Mart 2018, Perşembe 15:57
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