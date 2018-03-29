Taraklı Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü'nde açık artırma usulüyle yapılan ihaleye 4 firma katıldı.

Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisi'ndeki yaklaşık 22 bin tavuk için çıkılan ihaleye katılacak firmalardan 6 bin 675 lira teminat istendi. Ayrıca ihale bedeli 222 bin 495 lira olarak belirlendi.

ANKARALI FİRMA KAZANDI

İhaleye katılan firmalar arasında Ankara Yarka firması 262 bin 500 lira artı KDV bedeliyle ihaleyi kazandı.

Firma yetkilisi Ekrem Tetik, ihale sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, mağdurlar için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Elimizden geleni yaptık ama bu kadar yapabildik. 262 bin 500 lira artı KDV ile ihaleyi aldık. 21 bin 190 hayvan aldık. Çiftlikteki hayvanlara baktık, üç çeşit tavuk var. Hepsini birden tek kalemde aldık. 4 firma katıldı, ihale bize kaldı. Çok zor bir ihale geçirdik ama bizde kaldı nasip bizimmiş." dedi.

"KAYYUM VE ADLİ MERCİLER TARAFINDAN TAKİP EDİLECEK"

Taraklı Kaymakamı Cihat Koç ise tesisin satılmadığını, sadece buradaki canlı hayvanların satıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tesisin satışıyla ilgili mahkeme kararı olmadan yapılabilecek bir şey yok. Artık kayyum değerlendirecek, adli süreç işlemeye devam ediyor, Biz idari yönden gerekeni yaptık. Haberlerden takip ettim bugün kayyum atandığını öğrendim. Taraklı için yapılacak işlemler yapıldı, gerisi artık adli süreç. Kayyum ve adli merciler tarafından takip edilecek."

SORUŞTURMA SÜRECİ

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisi ile ilgili Kaymakamlığın, "usulsüz faaliyet yürütüldüğü" yönündeki şikayeti üzerine Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Çiftlik Bank Yönetim Kurulu üyeleri Cafer Çolak, Savaş Yıkılmaz, şirketin sahibinin eşi Sıla Aydın ve yengesi Hava Aydın'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucuları hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma" ve "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nden kayyum atanmasının talep edildiği bildirilmişti.

Açıklamada, Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, Çanakkale Dora Gıda İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Turizm Ticaret Limited Şirketi, Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi ile Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine, Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 133/1. maddesi uyarınca 3 kişilik kayyum heyetinin atanmasına karar verdiği kaydedilmişti.