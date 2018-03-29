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yazarından provokasyon

, elindeki gazete ve televizyonları satarak medya patronluğundan çekildi ancak giderayak provokasyon yapmaktan da çekinmedi. Doğan'ın sattığı gazetesinde yazarlık yapan , köşesinden başörtülülere nefretini kustu, skandal ifadeler kullanarak milleti dönemi taktikleriyle provoke etmeye çalıştı.

Posta yazarından provokasyon

, medya grubunu Demirören'e satarak medya patronluğundan çekildi çekilmesine ancak, giderayak son provokasyonlarını da yapmaktan geri kalmıyor.

Son provokasyon Aydın Doğan'ın sattığı gazetesinde gerçekleşti. Posya yazarı , başörtüsü düşmanlığıyla köşesinden nefretini kustu, skandal ifadeler kullandı. Silopi Müdürü'nün okulda başörtüsü dağıttığını söyleyen Aldoğan, kafasıyla milleti provoke etmeye çalıştı. Çocuklara baskı yapıldığı yalanını atan Posta yazarı, devlete başörtülü memur alımını çekemediğini ise "Bugün başörtülü jandarma bile var. Ve yakında kamuda başörtüsüz kadın kalmayacak. Üstelik de bu başörtüsü, herkesin keyfine göre örttüğü bir tarz değil. İçine bir bone takılıyor, üstüne takılan örtü, bu boneye iğneleniyor, bir tek tel saç bile gözükmüyor. " ifadeleriyle anlattı.

Aldoğan, yazısında "Bizim milletin iki hatası var: 1. Çok saf, çabuk kandırılıyor, her söylenene inanıyor. 2. Balık hafızalı. Dün ne oldu unutuyor. Güya tarihe meraklı ama haberi yok. Hele yakın tarihi hiç hatırlamıyor" diyerek millete hakaret etmekten de çekinmedi.


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  • 29 Mart 2018, Perşembe 10:55
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