Posta yazarından provokasyon

Aydın Doğan, medya grubunu Demirören'e satarak medya patronluğundan çekildi çekilmesine ancak, giderayak son provokasyonlarını da yapmaktan geri kalmıyor.



Son provokasyon Aydın Doğan'ın sattığı Posta gazetesinde gerçekleşti. Posya yazarı Yazgülü Aldoğan, başörtüsü düşmanlığıyla köşesinden nefretini kustu, skandal ifadeler kullandı. Silopi Milli Eğitim Müdürü'nün okulda başörtüsü dağıttığını söyleyen Aldoğan, 28 Şubat kafasıyla milleti provoke etmeye çalıştı. Çocuklara baskı yapıldığı yalanını atan Posta yazarı, devlete başörtülü memur alımını çekemediğini ise "Bugün başörtülü jandarma bile var. Ve yakında kamuda başörtüsüz kadın kalmayacak. Üstelik de bu başörtüsü, herkesin keyfine göre örttüğü bir tarz değil. İçine bir bone takılıyor, üstüne takılan örtü, bu boneye iğneleniyor, bir tek tel saç bile gözükmüyor. " ifadeleriyle anlattı.



Aldoğan, yazısında "Bizim milletin iki hatası var: 1. Çok saf, çabuk kandırılıyor, her söylenene inanıyor. 2. Balık hafızalı. Dün ne oldu unutuyor. Güya tarihe meraklı ama haberi yok. Hele yakın tarihi hiç hatırlamıyor" diyerek millete hakaret etmekten de çekinmedi.



