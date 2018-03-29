Potanın gelecek vaat eden isimlerinden biriydi. Ancak psikolojik sıkıntılar hayatını alt üst etti. Mehmet Şanlı (23), çocuk yaşta annesini kaybetti. Basketbol sayesinde acısını dindirdi. Beşiktaş ve Fenerbahçe olmak üzere birçok kulüpte kendini gösterdi. Ancak başarılı spor yaşantısına rağmen ağır depresyon içerisindeydi. Şanlı'nın rahatsızlığı, geçen sezon Bursa'daki Nilüfer takımında oynarken kendini gösterdi. İddiaya göre ilaçlarını içmedi. Babasının da kendisiyle ilgilenmediğini öne sürerek geçtiğimiz aylarda Amerika'ya gitmek için İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi. Amerikan basketbol ligi NBA'de oynamak istediğini bu yüzden de ABD'ye gideceğini söyledi. Pasaport kontrol noktasından kaçak geçmeye çalışan Şanlı tedavi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Burada bir süre kalan Şanlı'ya, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından maaş bağlandı ve ev verildi. Ancak ilaçlarını aksatan Şanlı, Atatürk Havalimanı'na yeniden geldi.
SAN FRANCİSCO'YA GÖNDERİN Her gün ABD uçuşlarını takip edip havalimanını evi gibi kullanmaya başladı. Genç basketbolcu, 1 aydan beri Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde kontuarlar bölgesinde yaşamaya başladı. Bankların üzerinde uyuyan Mehmet Şanlı'nın yemek ihtiyaçlarını havalimanı personeli karşıladı. Şanlı'nın personele "Ben ABD'ye gitmek istiyorum San Francisco'da basketbol oynamak istiyorum beni ne olur oraya gönderin' dediği öğrenildi.
KARİYERİ GENÇ YAŞTA BİTTİ Ünlü oyuncu Tom Hanks'in başrolünü oynadığı Terminal filmindeki gibi havalimanında yaşayan Mehmet Şanlı, 2013 yılında 3 sezon boyunca Fenerbahçe Ülker altyapısında oynadı. Ayrılık sonrası Beşiktaş Integral Forex forması giyen Mehmet Şanlı daha sonra sırasıyla İBB, İTÜ, Final Gençlik, Muğla Ormanspor ve geçen sezon Bursa Nilüfer Belediyespor A takımı formaları giymişti...
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