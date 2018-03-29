;
Yol Durumu
  1. Uyan Alara!
  2. NBAhtsız

’da bienal

Ayasofya’da bienal
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Klasik Türk Sanatları Vakfı işbirliği ile düzenlenen '' tarihi yarımada Fatih'te kapılarını açacak. Açılış, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 31 Mart'ta 'da yapılacak. Yeditepe Bienali'ne 600'ün üzerinde sanatçı, 3 bine yakın eserle katılacak. Yüzün üzerinde projenin olduğu bianele 30'a yakın tarihi mekan ev sahipliği yapacak. Dün bir basın toplantısı düzenleyen Fatih Belediye Başkanı "Yeditepe Bienali, bir defa geleneksel sanatların eşsiz örneklerinin bienal başlığı altında ilk defa sergilendiği bir bienal olacak"


TUĞBA DUMAN
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar