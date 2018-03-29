Ayasofya’da bienal

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı işbirliği ile düzenlenen 'Yeditepe Bienali' tarihi yarımada Fatih'te kapılarını açacak. Açılış, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 31 Mart'ta Ayasofya'da yapılacak. Yeditepe Bienali'ne 600'ün üzerinde sanatçı, 3 bine yakın eserle katılacak. Yüzün üzerinde projenin olduğu bianele 30'a yakın tarihi mekan ev sahipliği yapacak. Dün bir basın toplantısı düzenleyen Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir "Yeditepe Bienali, bir defa geleneksel sanatların eşsiz örneklerinin bienal başlığı altında ilk defa sergilendiği bir bienal olacak"
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