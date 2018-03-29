Aile boyu yıkım

Tecavüz iddiasıyla oğlu öldürülen annenin hastalığı ilerledi, baba işsiz kaldı. Olay 14 Ağustos 2017'de Adana'da yaşandı. Muhammet Reşit Yıldırım (17), Emrah B. tarafından öldürüldü. Katil zanlısı, "Kızıma tecavüz etmiş" "dedi. Mahkemece tutuklandı. 13 yaşındaki F.N.B., son duruşmada bebeğin babasının Yıldırım olmadığını söyledi. Babasının yengesinin yeğeni M.Ç. tarafından hamile bırakıldığını ileri sürdü. F.N.B. 'iftira' suçundan gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Demans hastası anne Fatma Yıldırım ise oğlunu kaybettikten sonra durumunun daha da kötüye gittiğini belirterek,



SUÇSUZ YERE KIYDILAR

"Suçsuz günahsız yere oğluma kıydılar. Ondan ne istediler, masum ve günahsızdı. Evladımı toprağa verdikten sonra hastalığım hızla ilerledi. Beynimde küçülme vardı, hastalık acımın etkisiyle dahada ilerledi" dedi. Oğlu öldürülen baba Ali Yıldırım ise çocuğumun cenazesini, beddualar içinde defnettiğini söyleyip, "Oğlumuz öldürüldükten sonra, tedavi gören eşimin hastalığı hızla arttı. Kendisinin beyninde küçülme vardı, stresin etkisiyle hastalığı ilerledi. Diğer çocuklarıma bakmak ve eşimin tedavisini takip edebilmek için işten ayrıldım. Eşimin eli ayağı tutmuyor, konuşmakta güçlük çekiyor" diye konuştu.







Demans hastası anne Fatma Yıldırım'ın durumu gün geçtikçe daha kötüye gidiyor. Genç kadın beyin küçülmesi yaşıyor.







KATLEDİLEN

Reşit Yıldırım









İFTİRACI

F.N.B.







KATİL

Emrah B.