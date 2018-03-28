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'dan itiraf geldi... 'nin gerisindeyiz

Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, raylarının uzunluğunda 'nin gerisinde olduklarını söyledi.

Rusyadan itiraf geldi... Türkiyenin gerisindeyiz

Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, Rus ekonomisindeki büyümeyi hızlandırabilmek için altyapı yatırımlarının arttırılması gerektiğini belirterek, " raylarının uzunluğunda sadece Almanya, Japonya ve Çin gibi bu alanda lider ülkelerin değil, 'nin de gerisindeyiz.' dedi.

Oreşkin, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın başkent Moskova'da düzenlenen kurul toplantısında yaptığı açıklamada, ülke ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.

Dünyanın önde gelen tüm ülkelerinde altyapının başlıca gündem maddelerinden biri olduğuna işaret eden Oreşkin, "Bu konu Birleşmiş Milletler ve G20 dahil olmak üzere her yerde tartışılıyor. Çünkü altyapının geri kalması yi de engelleyen bir unsur." diye konuştu.

Rusya'nın da altyapı konusunda sıkıntılar yaşadığını vurgulayan Oreşkin, "Bu alanda yaşadığımız sıkıntılar ekonomik büyümemizin de önünde bir engel oluşturuyor. Örneğin yüksek hızlı tren raylarının uzunluğunda sadece Almanya, Japonya ve Çin gibi bu alanda lider ülkelerin değil, Türkiye'nin de gerisindeyiz. Rusya'da kişi başına düşen yüksek hızlı tren rayı uzunluğu 5 kilometreyken bu oran Türkiye'de 9 kilometre." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'da enerji üretim tesislerinin ortalama kullanım sürelerinin aşırı uzunluğuna da dikkati çeken Oreşkin, "Rusya'da bu süre 34 yıl iken, ABD'de 30, Almanya'da 23, Türkiye'de 14 veya Çin'de ise 11 yıl." dedi.

Oreşkin, Rusya'da altyapı yatırımlarının son yıllarda azalma eğiliminde olduğunu belirterek, "Söz konusu yatırımlar gayri safi milli hasılaya oranı şu anda yüzde 3 civarında. Bu rakam ekonomik büyümeye katkı sağlayamaz." ifadelerini kullandı.

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  • 28 Mart 2018, Çarşamba 19:05
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