Ortaköy'de bir gece kulübü önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavgayaşandı. Olayda bir kişi ölürken yaralıların da olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Detaylar geliyor...
Ortaköy'de bir gece kulübü önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavgayaşandı. Olayda bir kişi ölürken yaralıların da olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Detaylar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.