;
Yol Durumu
  1. FETÖ medyasına örgüt üyesi olmayan giremez

'de silahlı kavga

'deki bir gece kulübünün önünde çıkan kavgada silahlar konuştu. Ölü ve yaralılar var.

Ortaköyde silahlı kavga

'de bir gece kulübü önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavgayaşandı. Olayda bir kişi ölürken yaralıların da olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Detaylar geliyor...

Etiketler: ,
  • 28 Mart 2018, Çarşamba 06:28
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar