Ortaköy'de bir gece kulübü önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavgayaşandı. Olayda bir kişi ölürken yaralıların da olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

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