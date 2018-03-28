;
Yol Durumu
  1. Ortaköy'de silahlı kavga

'ın kurucusu kıskıvrak yakalandı

Çiftlik Bank modeliyle 200 milyon lira para toplayan 'ın kurucusu İsa Karademir, yurtdışına kaçmak isterken kıskıvrak yakalandı.

Anadolu Farmın kurucusu kıskıvrak yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, isimli oyunun, oyun üyeleri tarafından sahibi ve yöneticisi olarak bilinen, 21 Mart'ta Anadolu Farm kurucusu olarak basın açıklaması yapan, 23 Mart'ta yurtdışına çıkmak üzereyken engellenen ve Kayseri'de Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Oto Tur. Gıda Lokanta San. Tic. AŞ. isimli firmanın şube müdürü İsa Karademir gözaltına alındı.

İsa Karademir'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

"ANAPARALARI ÖDEYECEK GÜÇTEYİZ" DEMİŞTİ
Öte yandan, 21 Mart günü İhlas Haber Ajansı'na konuşan İsa Karademir, Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'dan bahsederek, "Onlar gibi bir yere gitmedik, bizim sistemimiz çok farklı. Müfettişler 'bu sistemi kapatmanız lazım' dediği anda herkesin içi rahat olsun insanların anaparasını ödeyecek güçteyiz" demişti.

Etiketler: ,
  • 28 Mart 2018, Çarşamba 07:08
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar