Mitomani nedir ne demek Mitomani hastalığı (yalan söyleme) tedavisi var mı? Bilindiği üzere halk arasında Mitomani yalan söyleme hastalığı olarak biliniyor. Mitomani hastalığına yakalana kişilere de mitoman adı veriliyor. Mitomani olan kişiler kendi söylediği yalanlarla da bir süre sonra inanmaya başlar. Mitomani, yalan söyleme hastalığı olarak bilinir. Bu hastalığa yakalanmış kişilere mitoman adı verilir. Yalan söyleme hastalığı, kişinin dikkat çekmek ve toplumda odak noktası haline gelmek için söylediği yalanlarla başlar. Bu kişiler kendisinde bir sorun olduğunu düşünmediğinden, tedavi olmayı istemez. Bu nedenle kişilerin hastalığını genellikle yakınları ortaya çıkarır. Onları tedavi olması için ikna etmeye çalışırlar. Bunu yaparken yumuşak davranılmalı, kişi kırılmamalıdır. Tedavi sırasında psikiyatristler öncelikle hastayı tanımak ister, neden yalan söylediğini anlamak isterler. Konuşmalardan sonra güven ortamı oluştuğunda, hasta kişinin eksik duygu ve güveni yerine koyulur. Tedavinin iyi yapılması halinde, hastalığın yeniden tekrarlaması çok düşük bir olasılıktır. Tekrarlama durumunda ise hasta bunun daha kolay farkına varacak ve tedavi olmayı isteyecektir.

MİTOMANİ NEDİR?

Mitomani hastalığı toplumda bilinen adıyla 'yalan söyleme hastalığı', kişinin sürekli olarak herhangi bir çıkar gözetmeden yalan söylemesidir. Bu hastalığa yakalanmış kişilere mitoman adı verilir. Hiçbir durum yokken birden yalan söyleme ihtiyacı duyan kişi, hastalığın ilerlemesi ile söylediği tüm yalanlara kendisinin de inanmasına neden olur. İleri düzeylere taşınan mitomani hastalığı kişinin elinde olmadan gerçekleşen ve yalan söylediğini kendi bile fark etmeyen bir davranış bozukluğu hastalığıdır.

Yalan söyleyen kişiler çoğunlukla bu yaptıklarının hastalık derecesinde olduğunu düşünmezler. Bu nedenle tedavi ihtiyacı duymazlar. Kişi kendisinde bir problem olduğunu düşünmediği için hasta, yakınları tarafından tedaviye ikna edilmelidir.

MİTOMANİ HASTALIĞINA YOL AÇAN SEBEPLER NELERDİR?

Mitomani hastalığının birçok nedeni olsa da asıl nedeni kişinin çocukluğunda şahit olduğu yalanlardır. Kişi çocukluk döneminde sürekli olarak ebeveynlerini izler ve onları doğrularıyla, yanlışlarıyla kendine model olarak alır. Bu bakımdan çocukların ebeveynlerinin yalan söylemelerine şahit olması onların ileriki yaşlarda yalan söylemesine ve yalan söylemeyi daha da ileriye taşıyarak yalan söyleme hastalığına yakalanmasına neden olabiliyor. Bunların dışındaki mitomani hastalığının başlıca nedenleri şunlardır;

* Doğru söylediğine inanılmaması

* Kişilik bozukluğu

* Onaylanma ihtiyacı

* Aşağılık kompleksi

* Çocukluk döneminde maruz kalınan istismarlar

MİTOMANİ HASTALIĞI NASIL ANLAŞILIR?

* Yalan söylemekten haz duymak

* Yalan söylemekte ısrarcı olmak

* Yalanlarından dolayı pişmanlık duymamak

* Yalanlarının ortaya çıkması durumunda aşırı agresif ve alıngan tavırlar sergilemek

* Söylediği yalanlara kendisinin de inanması durumu

* Yalanlar arasında kurgusal bütünlük bulunmaması

* Yalan söylerken herhangi bir kazanç elde etmemesine rağmen yalan söylemesi

MİTOMANİ HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Bu kişiler kendisinde bir sorun olduğunu düşünmediğinden, tedavi olmayı istemez. Bu nedenle kişilerin hastalığını genellikle yakınları ortaya çıkarır. Onları tedavi olması için ikna etmeye çalışırlar. Bunu yaparken yumuşak davranılmalı, kişi kırılmamalıdır. Tedavi sırasında psikiyatristler öncelikle hastayı tanımak ister, neden yalan söylediğini anlamak isterler. Konuşmalardan sonra güven ortamı oluştuğunda, hasta kişinin eksik duygu ve güveni yerine koyulur. Tedavinin iyi yapılması halinde, hastalığın yeniden tekrarlaması çok düşük bir olasılıktır. Tekrarlama durumunda ise hasta bunun daha kolay farkına varacak ve tedavi olmayı isteyecektir.

Mitomani Hastasının Ailesinin ve Yakınlarının Yapması Gerekenler;

Mitomani hastalığı, her şeyden önce hastanın kendisinde biten bir durumdur. Bu bakımdan öncelikle hasta mitomani hastası olduğuna ikna edilmelidir. Ancak bu, hastaya karşı sinirli ve kırıcı bir tavırla asla söylenmemeli. Ardından mitomani hastalığına tedavi için hasta ikna edilmeli.

Mitomani Hastalığında Doktorun Yapması Gerekenler;

Doktor hastanın psikolojisine göre hareket etmelidir. Öncelikle hastayı sürekli olarak yalan söylemeye iten nedenin araştırılıp bulunması gerekir. Daha sonra ise bu nedene bağlı olarak psikoterapi ya da ilaçlı tedavi yönteminden biri belirlenmelidir. Doğru yöntemle hasta daha ilk seansta oldukça iyileşme gösterebilir.