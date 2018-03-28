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ABD'ye kritik ziyaretin tarihi belli oldu

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın'ın 30 Mart'ta ABD'ye gideceği açıklandı.

ABDye kritik ziyaretin tarihi belli oldu

Eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye ziyareti sırasında alınan çalışma grubu kararının ardından ilk buluşma 30 Mart'ta Washington'da gerçekleşecek. Türk Dışişleri Müsteşarı Ümit Yalçın, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John J. Sullivan ile görüşerek Türkiye-ABD ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası konuları ele alacak.

Dışişleri Bakanlığı'nın konuya dair açıklaması şöyle:

"Sayın Müsteşarımız 30 Mart 2018 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'ne bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.

Sayın Müsteşarımızın Vaşington'da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John J. Sullivan'la yapacağı görüşmelerde, Türkiye-ABD ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması, ayrıca 8-9 Mart 2018 tarihlerinde Vaşington'da düzenlenen Çalışma Grubu toplantılarının sonuçlarının değerlendirilmesi öngörülmektedir."

  • 28 Mart 2018, Çarşamba 12:11
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