60 km gireriz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Varna dönüşü uçakta gazetecilere konuştu: Irak yönetimi bize haber gönderdi. ‘Sincar’da gerekli operasyonu yapıyoruz’ dediler. Teröristler çıkartılıyorsa ne ala. Yoksa operasyon yaparız
İSTİHBARAT SERVİSLERİ GÖRÜŞÜYOR
■ Bir taraftan Irak'la görüsmeler devam ediyor ama Türkiye Sincar konusunda ne yapacak, müdahale edecek mi? "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı, terörle mücadele konusundaki kararlı durusumuzu ortaya koydu. Irak yönetimi de bu konudaki hassasiyetimizi biliyor. Dün gece bize bir haber gönderdiler. 'Biz su anda Sincar'da gerekli operasyonu birkaç yoldan baslattık, yapıyoruz' dediler. Simdi onlarda istihbaratın basına geçen yeni bir isim var. Hakan Bey'in (Hakan Fidan) muhatabı. Görüsmüsler. Olumlu gelismeler oldugunu belirtiyorlar. ,
■ YBS'liler ile Irak askerlerinin Sincar'da yan yana olduklarını gösteren fotograflar basına yansıdı. YBS'nin sözde lider Sincar'ı terk etmeyecekleri yönünde sözleri de var?
YBS vesaire bunların tümü hikaye. YPGPYD'nin ardından SDG'yi çıkardılar. YBS de ona benzer bir sey. Farklı isimler kullanılsa da biz kimin ne oldugunu gayet iyi biliyoruz. Sincar'dan teröristler çıkarılıyor ise ne ala. Yok çıkarılmamıslar ise sınırımıza 60 km. mesafedeki Sincar'a da operasyon yaparız.
'BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ'
■ Suriye'de Menbiç'e operasyon var mı?
Hep ne diyorum ben? 'Bir gece ansızın gelebiliriz!'. Gidecek olursak, bir gece ansızın gideriz. Bunun takvimini, yol haritasını verip düsmanı uyandırmak zaten dogru da olmaz. Biz bu tür islerin planlarını komuta kademesi ile aramızda yapar; o dogrultuda harekete geçeriz.
■ AB, Türkiye'ye vaat ettigi 3+3 milyar euroluk yardımın daha ilk taksidinin tamamını bile vermis degil. Bu hususta düsünceniz?
Şu ana kadar bize aktarılmıs miktar yaklasık 1 milyar 850 milyon euro. Biz mülteciler için 31 milyar dolar yatırım yapmıs durumdayız zaten. Bu konuda kendilerine video gösterimi yaptık. 'Neler yaptıgımızı gelin bizzat görün' dedim. Ama onlar bu yardımın projeler üzerinden aktarılabilecegini söylüyorlar. Madem öyle, biz projeleri hızla devreye sokalım. Saglık, egitim vb. konularda neler yaptıgımızı projelerle ortaya koyalım. Madem proje bazlı ödüyorlar, o zaman bu dedigimi yapmamız lazım.
■ Vize serbestisi konusunda bir beklenti vardı. Bu konuda bir takvimlendirme var mı?
Avrupa Birligi Bakanımız takip edecek. Nisan'da görüsmeler için teknik heyet gelecek.
■ Varna zirvesi, AB üyesi kimi ülkelerin Türkiye ile müzakereleri kesmek gerektiginden söz ettigi bir dönemde gerçeklesti. Zor sürecin bu toplantıyla geride kaldıgını söyleyebilir miyiz?
'Her sey dört dörtlük demek, kendimizi yanıltmak olur. Ama liderler düzeyinde bir araya gelmemiz, masaya oturup samimi bir sekilde konusmamız önemliydi. Diyalogu sürdürme, iliskilere ivme kazandırma hususunda mutabakat var. Arkadaslarımızın bundan sonra sıkı markaj yapmaları lazım. Ama olay eninde sonunda, ülke olarak ne kadar güçlü oldugunuzla da alakalı. Güçlü iseniz gelismeler de daha farklı oluyor. Olumlu gelismeler, Fırat Kalkanı'nın, Zeytin Dalı'nın, sehitlerimizin, gazilerimizin bereketidir bence.
■ Ingiltere-Rusya arasındaki casusluk krizi büyüyor. AB'de 14 ülke Rus diplomatlar hakkında sınır dısı etme kararı aldı. Türkiye'ye bu yönde bir baskı var mı?
Bir iddiaya istinaden bazı ülkeler adım attı diye, aynı adımı atalım anlayısı içinde olmayız.
■ Dogu Akdeniz'le ilgili Brüksel'de Türkiye'ye elestiriler gelmisti. Burada geri adım atmamız söz konusu mu?
Biz orada bulunacak dogalgaz ve petrolde uluslararası hukuk dogrultusunda Kıbrıs adasının ortak sahibi KKTC'nin haklarının oldugunu söylüyoruz. Ancak Rum kesimi 'Biz hangi firmaya istersek onlara sondaj yaptırırız' diyor. Hangi uluslararası firmaya vereceklerse onun kararını beraber alsınlar. Uluslararası hukuk bunu gerektirir. AB'nin bu meselede tarafsız davrandıgını söyleyemeyiz.
GÜNEYDOGU HALK 'DEVLET YANMZDA' DİYOR
"Güneydoğu'da zaten belli bir oy rezervimiz var. 'Cumhur ittifakı', iddiaların tam aksine, oralardaki MHP'li kardeşlerimizin bizlerle dayanışma ruhunu teşvik ediyor. Ben inanıyorum ki 'cumhur ittifakı' ile birlikte güneydoğudaki oy potansiyelimiz tırmanmaya devam edecek. Bunun bizlere getireceği bir başka artı değer ise yerel seçimlerde görülecek. Bölgenin bizi sahiplenişi çok farklı. Hele hele Kırklar Dağı var orada; PKK'lılar, PKK'lı müteahhitler oradaki binaları kendileri için yapmışlar. O binaların hepsi yıkıldı. Bu tür gelişmeler halkın özgüvenini daha da artırdı. 'Demek ki devlet bizim yanımızda' diyorlar şimdi. MHP'li arkadaşların oylarla ilgili telaffuz ettiği rakamlar kamuoyu araştırmalarında da geçiyor."
ŞEBNEM BURSALI
Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan , Sincar , Münbiç
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Gazete
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