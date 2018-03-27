Yazıyor ... Yazıyor ...

İstanbul'da marangoz HayreddinBaş (69), 1958 yılında gazete satarkenfotoğrafının çekildiği Küçükayasofya'dakiŞehit Mehmet Paşa Sokağı'na gitti. O günküanılarını tazeledi. Yaşadıklarını "O zamanKadırga İlkokulu'na gidiyordum. Sabahlarıve öğleden sonra gazete satıyordum.Günde 30-35 kuruş verirlerdi. Bupara ile bir ekmek alınırdı. Ben parayıanneme götürürdüm" diye anlattı. Fotoğrafçekildikten 1 yıl sonra Zeytinburnu'nataşındıklarını belirten Baş, "Kumkapı'daduvara oturunca ayaklarını denize sokardın.Eski İstanbul'u özlüyorum" dedi.
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