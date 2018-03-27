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Yazıyor ... Yazıyor ...

Yazıyor ... Yazıyor ...
İstanbul'da marangoz Hayreddin Baş (69), 1958 yılında gazete satarken fotoğrafının çekildiği Küçükayasofya'daki Şehit Mehmet Paşa Sokağı'na gitti. O günkü anılarını tazeledi. Yaşadıklarını "O zaman Kadırga İlkokulu'na gidiyordum. Sabahları ve öğleden sonra gazete satıyordum. Günde 30-35 kuruş verirlerdi. Bu para ile bir ekmek alınırdı. Ben parayı anneme götürürdüm" diye anlattı. Fotoğraf çekildikten 1 yıl sonra Zeytinburnu'na taşındıklarını belirten Baş, "Kumkapı'da duvara oturunca ayaklarını denize sokardın. Eski 'u özlüyorum" dedi.



(1958)



(60 yıl sonra aynı yerde)
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