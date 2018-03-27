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Yıldırım İbadi ile görüştü

Yıldırım'ın, ı İbadi ile görüşmesinde, terörle mücadelede Irak ile yakın iş birliğine verilen önem vurgulandı. Görüşmede, terör örgütü DEAŞ'a karşı başarı kazanan Irak'tan, terör örgütü PKK'ya karşı da komşuluk ilişkileri kapsamında gerekli önlemleri almasının beklendiği belirtildi

Başbakan Yıldırım İbadi ile görüştü

Binali Yıldırım ile Başbakanı Haydar el-İbadi telefonda görüştü.

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre Yıldırım'ın, Irak Başbakanı İbadi ile telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı.

Terörle mücadelede komşu ve dost Irak ile yakın iş birliğine verilen önemin vurgulandığı görüşmede, terör örgütü DEAŞ'a karşı başarı kazanan Irak'tan, terör örgütü PKK'ya karşı da komşuluk ilişkileri kapsamında gerekli önlemleri almasının beklendiği belirtildi.

Görüşmede, iki ülke arasında enerji alanında ve diğer ekonomik konularda ciddi iş birliği potansiyelinin bulunduğu da ifade edildi.

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  • 27 Mart 2018, Salı 02:13
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