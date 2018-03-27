Son Basskı!

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Müthiş bir diplomasi trafiği ile elde edilen bu başarı, ABD'yi karıştırdı. FETÖ'nün hamileri, Türkiye'ye engel olamayan ABD'nin Kabil Büyükelçisi John Bass'ı suçladı.
ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi John Bass, görevden ayrılırken "Bizim sayemizde 9.5 aydır Türkiye'de DEAŞ bombası patlamıyor" sözüyle skandala yol açmıştı.
Kabil'deki 12 lise ile 3 dershane, bütün engellemelere rağmen FETÖ'den alındı. 10 bine yakın öğrenciyi şimdi Türk Maarif Vakfı eğitiyor.
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