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Son Basskı!

ABD Kabil Büyükelçisi ’ın baskıları sonuç vermedi. ’daki 15 okulu Maarif Vakfı’na geçti.

Son Basskı!
Türkiye bastırdı. Afganistan'da FETÖ'ye ait 15 eğitim kurumunu aldı. Bu okullarda CIA adına çalışan 40'ı kadın 120 öğretmen ABD'ye kaçtı. Ankara, yeni öğretmenler yolladı. '

Müthiş bir diplomasi trafiği ile elde edilen bu başarı, ABD'yi karıştırdı. FETÖ'nün hamileri, Türkiye'ye engel olamayan ABD'nin Kabil Büyükelçisi John Bass'ı suçladı.



ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi , görevden ayrılırken "Bizim sayemizde 9.5 aydır Türkiye'de DEAŞ bombası patlamıyor" sözüyle skandala yol açmıştı.



Kabil'deki 12 lise ile 3 dershane, bütün engellemelere rağmen 'den alındı. 10 bine yakın öğrenciyi şimdi Türk Maarif Vakfı eğitiyor.
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