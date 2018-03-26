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O a 8 yıl 9 ay hapis!

O marangoza 8 yıl 9 ay hapis!
Marangoz Dursun Çalışkan, 'nün 15 Temmuz kanlı darbe girişiminden sonra yakalandı. 'Gebze Adliye Sorumlusu' olduğu anlaşıldı. Çok sayıda hâkim-savcı ile telefon trafiği ve irtibatı saptandı. İşte kozmik 6'ncı kez hakim karşısına çıktı. 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sema DALGIÇ
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