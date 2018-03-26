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Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu

Ankarada FETÖ operasyonu

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 5 ilde 20 sivil şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.

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  • 26 Mart 2018, Pazartesi 09:32
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