Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 5 ilde 20 sivil şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.
Detaylar geliyor...
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 5 ilde 20 sivil şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.
Detaylar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.