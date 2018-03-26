Ebru harekatı
Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt, NATO’daki Türkiye karşıtı lobiyi bozguna uğrattı. Tatbikatta Atatürk’ün düşman liderler arasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da sahte twitter hesabı üzerinden düşmanla işbirliği yapar gibi gösterildiğini anladı. Soruşturmayı yürüten savcıya karanlık planı anlattı: “Görevim sosyal medyayı takipti. Skandal hesabı görünce hemen yetkililere bildirdim. Buna asla izin vermeyeceğimi söyledim...”
'O SÖZLERİ SÖYLETMEM'
Halen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliği'nde İdari ve Koordinasyon Şube Müdürü olarak görev yapan Binbaşı Bozkurt, savcıyla şu bilgileri paylaştı: "3 bin personelin katılımıyla gerçekleşen tatbikatta görevim sosyal medya hesaplarının takibiydi. Twitter'da 'RTerdogan' kullanıcı adıyla bir profil açıldığını tespit ettim. Bu profilden Sayın Cumhurbaşkanımız aleyhine olumsuz algı oluşturmak istendiğini anladım. Durumu MARCOM Halkla İlişkiler subayı Yarbay Applehans'a rapor ettim. Sayın Cumhurbaşkanımıza hakarete varan sözler söyletmeyeceğimi ve derhal işlem yapılması gerektiğini ifade ettim. Sahte hesabın 15 Kasım 2017'de sabah kapatıldığını tespit ettim." Genelkurmay Türk Kıdemli subaylığı Maliye Bakanlığı Satın Alma Subayı olarak halen NATO'da görev yapan Volkan Atayer, Atatürk'ün 'düşman liderler' aras��nda gösterildiği fotoğrafı nasıl tespit ettiğini şöyle anlattı:
"Bu tatbikat için Norveç tarafından oluşturulmuş 'düşman kuvvetler' sayfasına girdiğimde 'Minister' bölümünde liderlerin resimleri içerisinde Mustafa Kemal Atatürk'ün İstiklal Madalyalı resminin 'President' bölümüne konduğunu üzüntü ile tespit ettim. Hemen gerekli yerleri uyardım. Bir süre sonra Sayın Cumhurbaşkanımız ve Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili özür mektupları yayınlandı."
Yükse l TEMEL
Etiketler: Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt , Mustafa Kemal Atatürk , NATO , Volkan Atayer
- 26 Mart 2018, Pazartesi
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