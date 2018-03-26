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’liler peşimde baba’

‘ABD’liler peşimde baba’
ASELSAN mühendisi , 2006'da esrarengiz bir şekilde hayatını kaybetti. Olayı şüpheli bulan baba Vehbi Başbilen'den önemli iddialar geldi. Başbilen, oğlunun iş icabı ara sıra 'ye gittiğini, ABD'lilerin kendisini yüksek maaşla transfer etmek istediklerini söyledi. "Ancak oğlum bunu kabul etmedi" dedi. Hüseyin Başbilen'in kardeşi Hasan Başbilen ise ikizinin Milli Tank Projesi'nde çalıştığı için öldürüldüğünü belirtti.

Nazif
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