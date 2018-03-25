Yurtdışına çıkış harcı uçak biletine dahil ediliyor

Yurtdışına çıkış yapan Türk vatandaşlarından alınan 15 TL tutarındaki harçlardan yılda 100 milyon TL'yi geçen gelir elde ediliyor. Harç ödemesi kaynak olarak kullanıldığı için gelecekte de devam edecek ancak vatandaşa da kolaylık olması açısından biletlere dahil olmasıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Üzerinde çalışılan bir programın ilgili otoriteler tarafından kabul görmesi halinde, bir yazılım sayesinde yolcu havayollarından bilet alırken harç bedelini ödeyebilecek. Yerli ve yabancı havayolu şirketinden bilet alan harç ödemesi gereken Türk yolcu, bilet alımı sırasında harç pulu ödemesiyle ilgili bir seçenekle karşılaşacak.