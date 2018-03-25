Barmen E.Ç, otelde bir turistle birlikte olduğu gerekçesiyle iki yıl önce tazminatsız işten atılmış, Kemer 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı.
Yargıtay'dan iş davalarında emsal karar
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (YHGK) Antalya’da otelde çalışan barmenin işten çıkarılma davasında ilginç bir örnek karara imza attı.
Etiketler: Yargıtay , iş mahkemesi
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