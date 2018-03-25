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'dan iş davalarında emsal karar

Hukuk Genel Kurulu (YHGK) Antalya’da otelde çalışan barmenin işten çıkarılma davasında ilginç bir örnek karara imza attı.

Yargıtaydan iş davalarında emsal karar

Barmen E.Ç, otelde bir turistle birlikte olduğu gerekçesiyle iki yıl önce tazminatsız işten atılmış, Kemer 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı.

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  • 25 Mart 2018, Pazar 07:14
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