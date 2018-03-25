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İşte 'deki dev tünel ve mağaralar!

Ağar, hesabından Türk Silahlı Kuvvetlerince temizlenen 'deki terör inlerini paylaştı.

İşte Afrindeki dev tünel ve mağaralar!
Abdullah Ağar, hesabından Türk Silahlı Kuvvetlerince temizlenen 'deki terör örgütü /'ye ait mağaraların görüntüsünü paylaştı. Görüntülerde kazılan dev tünellerin mağaraya çıktığı görülüyor.



Ağar, teröristlerin kazdığı dev çukurların görüntülerini ''Pes diyeceğim, yetmeyecek. Pes ötesi bir şey bu'' notuyla paylaştı.

Görüntüler, Afrin'e bu denli sığınaklar yaparak direceneceğini zanneden terör örgütlerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri karşısındaki hezimetini de gözler önüne seriyor
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  • 25 Mart 2018, Pazar 18:54
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