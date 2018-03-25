Sarı-kırmızılı taraftarların paylaştığı forma sosyal medyada gündem oldu ve büyük beğeni topladı.
Daha önce A Milli Futbol Takımı'nın yeni formalarını önceden sızdıran bir hesap, şimdi de Galatasaray'ın 2018-2019 sezonunda giyeceği parçalı formayı takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede birçok etkileşim alan bu paylaşım sonrası, Galatasaraylı taraftarların birçoğu gelecek sezon giyileceği iddia edilen klasik parçalı formayı oldukça beğendi.
İşte sarı-kırmızılıların yeni sezon forması...
G.Saray'ın yeni sezon parçalı forması sızdırıldı!
Spor Toto Süper Lig'in sona ermesine 8 hafta kalan zirvedeki yerini koruyan Galatasaray'ın, gelecek sezon giyeceği iddia edilen parçalı forması sızdırıldı.
Sarı-kırmızılı taraftarların paylaştığı forma sosyal medyada gündem oldu ve büyük beğeni topladı.
- İşte Afrin'deki yer altı hastanesi!
- YPG/PKK'lı teröristlerin sığınaktaki sivilleri roketle vurma anı kamerada!
- Yurtdışı harcı uçak biletine dahil ediliyor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.