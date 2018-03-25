G.Saray'ın yeni sezon parçalı forması sızdırıldı!

Sarı-kırmızılı taraftarların paylaştığı forma sosyal medyada gündem oldu ve büyük beğeni topladı.



Daha önce A Milli Futbol Takımı'nın yeni formalarını önceden sızdıran bir hesap, şimdi de Galatasaray'ın 2018-2019 sezonunda giyeceği parçalı formayı takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede birçok etkileşim alan bu paylaşım sonrası, Galatasaraylı taraftarların birçoğu gelecek sezon giyileceği iddia edilen klasik parçalı formayı oldukça beğendi.



İşte sarı-kırmızılıların yeni sezon forması...



