Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili 52 sanığın yargılandığı davada tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında yer alan binadaki salonda yapılan duruşmada, cumhuriyet savcısı taleplerle ilgili görüşünü açıkladı.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların ve avukatlarının bilirkişi raporu istenmesi, taleplerinin dosyaya katkı sağlamayacağından reddini isteyerek, toplanan tüm deliller kapsamında, sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ile mahiyeti dikkate alınarak, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak için dosyanın tarafına gönderilmesini istedi.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, tutuklu sanık Mehmet Tunç'un yaşı dolayısıyla cezaevinde kalıp kalamayacağına ilişkin rapor alınmasına hükmetti.

Esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyayı cumhuriyet savcısına göndermeyi kararlaştıran mahkeme, duruşmanın 14-25 Mayıs arasında Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülmesine karar verdi.