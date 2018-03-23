Tatlı hayat acı gurbet

Yıllar önce St. Moritz'deki ünlü Badrutt Palace Hotel'in sahibi Johannes Badrutt ile evlenip İsviçre'ye gelin giden sosyetenin ünlü ismi Deniz Badrutt ile ilgili üzücü haberler geldi. Badrutt, Miami'deki evinin balkonundan atlayarak intihar etti. Yaşasaydı, pazar günü 51'inci doğum gününü kutlayacak olan Deniz Badrutt'un ilginç hayat hikayesini, yakın arkadaşları anlattı. Bardut, Almanya'da yaşayan gurbetçi bir Türk ailesinin kızı olarak dünyaya geldi. Tatilini sürekli Türkiye'de geçiren Badrutt, ünlü bir ailenin oğluna aşık oldu. Fakat, bu aşktan umduğunu bulamadı.
UMUTSUZ AŞK, İNTİHAR Yakışıklı genç, Deniz'leevlenmedi. Genç kız o yüzdenintihara bile teşebbüs etti. ArdındanTürkiye'den ayrıldı. Dünyaca ünlüturizmci Johannes Badrutt ile evlendi.Şu anda 16 yaşında Andrea adlıbir oğlu olan Badrutt, son yıllardakocasıyla şiddetli geçimsizlik yaşadı.Kendini içkiye verdi. Boşanmaaşamasına geldi. Kocası terk etti.Mahkeme kararına rağmen kocasınırahatsız edince, birkaç gün hapsegönderildi. Hem para sıkıntısı çeken,hem de evlilikte umduğunu bulamayanbir zamanlar jet sosyetenin ünlüisimleri arasındaki Badrutt, Miami'dekievinin balkonundan atlayarak hayatınason verdi. Geçen yıl yaz tatilindeBodrum'a gelen ve zayıf haliyle dikkatçeken Badrutt'un boynunda yanıklarolduğu görüldü. Badrutt'un buyanıkların "Mutfakta yemek yaparken"olduğunu söylediği öğrenildi. 50'sindecanına kıyan Badrutt'un cenazesininİstanbul'da toprağa verileceği belirtildi.
Deniz Badrutt'un turizmci eşi Johannes'le boşanma davası sürüyordu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.