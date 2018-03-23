;
Yol Durumu
  1. Akdeniz dengesi
  2. Yüzde yüz tazminat!

Tatlı hayat acı gurbet

’de sosyeteyi sarsan ının altından, umutsuz aşk ve iflasa sürüklenen bir hayat hikayesi çıktı

Tatlı hayat acı gurbet
Yıllar önce St. Moritz'deki ünlü Badrutt Palace Hotel'in sahibi ile evlenip İsviçre'ye gelin giden sosyetenin ünlü ismi ile ilgili üzücü haberler geldi. Badrutt, Miami'deki evinin balkonundan atlayarak etti. Yaşasaydı, pazar günü 51'inci doğum gününü kutlayacak olan Deniz Badrutt'un ilginç hayat hikayesini, yakın arkadaşları anlattı. Bardut, Almanya'da yaşayan gurbetçi bir Türk ailesinin kızı olarak dünyaya geldi. Tatilini sürekli Türkiye'de geçiren Badrutt, ünlü bir ailenin oğluna aşık oldu. Fakat, bu aşktan umduğunu bulamadı.

UMUTSUZ AŞK, İNTİHAR
Yakışıklı genç, Deniz'le evlenmedi. Genç kız o yüzden intihara bile teşebbüs etti. Ardından Türkiye'den ayrıldı. Dünyaca ünlü turizmci Johannes Badrutt ile evlendi. Şu anda 16 yaşında Andrea adlı bir oğlu olan Badrutt, son yıllarda kocasıyla şiddetli geçimsizlik yaşadı. Kendini içkiye verdi. Boşanma aşamasına geldi. Kocası terk etti. Mahkeme kararına rağmen kocasını rahatsız edince, birkaç gün hapse gönderildi. Hem para sıkıntısı çeken, hem de evlilikte umduğunu bulamayan bir zamanlar jet sosyetenin ünlü isimleri arasındaki Badrutt, Miami'deki evinin balkonundan atlayarak hayatına son verdi. Geçen yıl yaz tatilinde Bodrum'a gelen ve zayıf haliyle dikkat çeken Badrutt'un boynunda yanıklar olduğu görüldü. Badrutt'un bu yanıkların "Mutfakta yemek yaparken" olduğunu söylediği öğrenildi. 50'sinde canına kıyan Badrutt'un cenazesinin 'da toprağa verileceği belirtildi.


Deniz Badrutt'un turizmci eşi Johannes'le boşanma davası sürüyordu.


MEVLÜT YÜKSEL

haberin devamı

Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar