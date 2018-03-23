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'nın kritik ismi 'ta öldürüldü

Hakurk'ta hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Kırmızı listede aranan sözde Kanireş sorumlusu Agiri kod adlı olduğu belirlendi.

PKKnın kritik ismi Kuzey Irakta öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri () Hakurk ve Kani Rash bölgesinde 12 gündür süren operasyonlarda şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 55'e ulaştığını açıkladı.

PKK'NIN KRİTİK İSMİ ÖLDÜRÜLDÜ
Hakurk'ta hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Kırmızı listede aranan sözde Kanireş sorumlusu Agiri kod adlı olduğu belirlendi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR
Hakurk Armuş kampı civarında ile tespit edilen 5 teröristin Dağ Komandonun olağan dışı manevrasıyla dün 17.55'te imhası sonucu ele geçen silahlar...

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  • 23 Mart 2018, Cuma 13:25
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