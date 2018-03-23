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'dan flaş açıklaması

'dan deki harteketlilikle ilgili önemli açıklamalar

Başbakandan flaş döviz açıklaması

, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;
de dalgalanmalar olabilir, etkileri sınırlıdır.

üyesi bir ülke. Dolayısıyla NATO'nun sınırları Türkiye'nin güney sınırlarından başlıyor. Türkiye'nin güney sınırlarını teminat altına alacak her türlü ortak çalışmaya biz sıcak bakıyoruz. ABD Suriye'de bir takım yanlışlarına rağmen hala bizim müttefiğimizdir. (Patriot) Bunlar S-400'lere alternatif değildir.

Arkadaşımızla Hayati Yazıcı Bey görüşmeleri gerçekleştirdi. Türkiye topyakün olarak bşaına en büyük belalardan biri olan ile amansız mücadele veriyor. Bu mücadele hakkında şüphe uyandıracak her türlü girişim asla ve asla kabul edilemez. Bir arkadaşımızın bu yönde kuşkuları varsa bunu kamuoyu ile paylaşmak değil partimizin yetkili organlarına ya da yargıya intikal ettirilmesi daha doğru bir yol olur.

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  • 23 Mart 2018, Cuma 14:13
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