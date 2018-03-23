İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay boyunca yaptığı teknik ve fiziki takiple Arnavutluk'tan Muğla'ya yatlarla uyuşturucu maddeler getirildiğini tespit etti. İstanbul ve Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden 250 polisin yaptığı çalışmalarda liderliğini Arnavutluk vatandaşı Met Kanani'nin yaptığı iddia edilen şüphelilerin her hareketi aralıksız olarak izlendi. Polis deniz yoluyla Arnavutluk'tan getirilen uyuşturucunun Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde depolara konulduğunu belirledi. Pazartesi günü harekete geçen polis, şüphelilerin kaldığı adreslere ve depolara eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 1 ton 100 kilo skunk ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 25 milyon lira olduğu öğrenildi. Operasyonda aralarında şebeke lideri Met Kanani'nin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen 1 ton 100 kilo skunk Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sergilenerek basın mensuplarına gösterildi.



Esrarın elde edildiği Hint Keneviri'nin hibritleme yoluyla ekiminden elde edilen bir tür uyuşturucu madde olan skunk maddesinin, esrara göre 10 kat daha etkili ve zararlı olduğu ifade ediliyor.