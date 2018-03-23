İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun koordinesinde terör örgütü FETÖ/PDY'nin yapılanmasına yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında, Marmara Bölge ve İstanbul Eyalet yöneticilerine İEM Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince operasyon düzenlendi. Şubat ayı içerisinde düzenlenen operasyonda örgütün sözde Marmara Bölge Yapılanmasının 3 numaralı ismi olarak Tahir kod isimli T.M.B. gözaltına alındı.

İTİRAFÇI TALEBE İMAMI ELE VERDİ

İstanbul Emniyeti'nde 2 hafta süreyle gözaltında tutulan ve yaptıklarından dolayı pişmanlık duyduğunu ifade eden T.M.B. örgütün dağılması için bildiği her şeyi anlatacağını söyleyerek itirafçı oldu. Düzenlenen soruşturma ve operasyonların ardından örgütte az sayıda kişinin kaldığını, yakalanan her kişinin ardından yeni görev dağılımı yapıldığını söyleyen T.M.B. , kalan örgüt üyelerine vazifeler verildiğini ama emniyetin aralıksız süren operasyonlarından dolayı kısa sürelerle yeniden görev dağılımı yapmak zorunda kaldıklarını itiraf etti.