;
Yol Durumu
  1. İBB'yi işgal davasında ara karar
  2. Esra Albayrak'tan çarpıcı açıklamalar

Erdoğan Macron ile görüştü

, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü

, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu akşam gerçekleşen görüşmede, ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle Fransız mevkidaşı Macron'a, Fransa'nın güneyinde meydana gelen ve can kayıplarının yaşandığı rehin alma eylemiyle ilgili olarak taziye dileğinde bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili bilgi paylaşımında bulunan Erdoğan, Afrin konusunda yapılan temelsiz açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'deki son gelişmeler hakkında fikir teatisi sırasında, 'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditleri bertaraf etme çerçevesinde Afrin'i terör unsurlarından arındırdığını ve oradaki sivil halka huzur ortamı sağladığını vurguladı.

Erdoğan, Kıbrıs konusunda ise Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarıyla ilgili olarak Türkiye'nin ve KKTC'nin meşru haklarının korunması gerektiğini belirtti.

Görüşmede, pazartesi günü Varna'da gerçekleşecek olan Türkiye-AB liderleri zirvesine de değinildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye olarak AB ile ilişkilere ivme kazandırmaya, üyelik sürecinin yeniden canlandırılmasına önem verdiklerini belirttiği öğrenildi.

Etiketler: , , ,
  • 23 Mart 2018, Cuma 22:36
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar