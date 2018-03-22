Kremlin'e bağlılığıyla bilinen Rusya Federal HaberAjansı, yayımladığı makelede PKK ve Suriye uzantıları PYD/YPG için terör örgütü ifadesi kullanıldı.
Rusya'dan PYD/YPG'ye büyük şok! İlk kez yaptılar
İstanbul’da 3 Nisan'da yapılacak Türkiye, Rusya, İran liderleri zirvesine sayılı gün kala, Moskova ilk defa PKK ve Suriye kuzeyinde PYD/YPG oluşumu hakkında “DEAŞ modelinde terör örgütü” tanımını yaptı.
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