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  1. 'Mavi Melekler' ile 'Martılar' timleri göreve başladı

'dan /'ye büyük şok! İlk kez yaptılar

İstanbul’da 3 Nisan'da yapılacak , , liderleri zirvesine sayılı gün kala, ilk defa ve kuzeyinde / oluşumu hakkında “ modelinde terör örgütü” tanımını yaptı.



Kremlin'e bağlılığıyla bilinen Federal HaberAjansı, yayımladığı makelede ve uzantıları / için terör örgütü ifadesi kullanıldı.

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  • 22 Mart 2018, Perşembe 13:17
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