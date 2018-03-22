Eskişehir'in Gölçayır Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki Fevzi Taşçı, 15 yıl önce gırtlak kanseri teşhisinin konulmasının ardından başladığı tedavi sürecinde, bir arkadaşının kansere eşek sütünün iyi geldiğini söylemesi üzerine günlük eşek sütü içmeye başladı.
Litresini 100 liradan satıyor
Konya'nın Akşehir ilçesinde 15 yıl önce yakalandığı gırtlak kanserini eşek sütünün katkısıyla atlattığına inanan Fevzi Taşçı, kurduğu çiftlikte eşek sütünü litresini 100 liradan satıyor.
Etiketler: akşehir gölü , Isparta , Afyonkarahisar , Fevzi Taşçı , Eşek sütü
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