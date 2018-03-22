;
Yol Durumu
  1. Rusya'dan PYD/YPG'ye büyük şok! İlk kez yaptılar

Litresini 100 liradan satıyor

Konya'nın Akşehir ilçesinde 15 yıl önce yakalandığı gırtlak kanserini nün katkısıyla atlattığına inanan , kurduğu çiftlikte eşek sütünü litresini 100 liradan satıyor.



Eskişehir'in Gölçayır Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki , 15 yıl önce gırtlak kanseri teşhisinin konulmasının ardından başladığı tedavi sürecinde, bir arkadaşının kansere nün iyi geldiğini söylemesi üzerine günlük eşek sütü içmeye başladı.

Etiketler: , , , ,
  • 22 Mart 2018, Perşembe 13:32
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar