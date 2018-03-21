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Steinmeier ile görüştü

ve Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Steinmeier'in görüşmesinde, ile Almanya arasındaki ilişkilere ivme kazandırma konusundaki kararlılık teyit edildi. Görüşmede, teröre karşı ortak mücadelenin önemine de değinildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Steinmeier ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan, Steinmeier ile bu akşam telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler üzerinde duruldu. İki lider, ve Almanya arasındaki ilişkilere ivme kazandırma konusundaki kararlılıklarını teyit etti.

Şansölye Angela Merkel ile geçen hafta yaptığı görüşmeye de atıfta bulunan , Almanya'da kurulan yeni hükümetle de diyalog ve iş birliğine ivme kazandırma konusunda kararlı olduklarına dikkati çekti.

Teröre karşı ortak mücadelenin önemine değinilen görüşmede Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı hakkında da bilgi paylaşımında bulundu.

İki liderin, Almanya'da yaşayan Türk toplumunun iki ülke arasında güçlü bir insani bağ teşkil ettiğine değindikleri de belirtildi.

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  • 21 Mart 2018, Çarşamba 23:08
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