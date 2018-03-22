Mucize kurtuluş

Ankara yönüne giden Hayati Demir yönetimindeki inşaat malzemesi yüklü kamyon, İzmit'te önünde ilerleyen Abdullah Erdoğan'ın kullandığı TIR'a çarptı. Kazada, sürücüHayati Demir kağıt gibikatlanan kamyonun kabinindesıkıştı.
Demir, itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasısonucu araçtan çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanırken, TEM otoyolunda uzun araçkuyrukları oluştu.
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