;
Yol Durumu
  1. Üst model!
  2. Ceza cinayeti

Mucize kurtuluş

Mucize kurtuluş
Ankara yönüne giden Hayati Demir yönetimindeki inşaat malzemesi yüklü kamyon, İzmit'te önünde ilerleyen Abdullah Erdoğan'ın kullandığı TIR'a çarptı. Kazada, sürücü Hayati Demir kağıt gibi katlanan kamyonun kabininde sıkıştı.



Demir, itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanırken, TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar