İstanbul'da yangın! AVM boşaltıldı

Yangın saat 15.15 sıralarında çıktı. Alışveriş merkezinin birinci katında bulunan bir restoranın bacasında çıkan yangın nedeniyle alışveriş merkezinin içini duman kapladı.
Alışveriş merkezi kısa sürede boşaltıldı. İhbar üzerine gelen Kurtköy, Yenişehir ve Sultanbeyli itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Duman tahliyesi sürüyor.
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