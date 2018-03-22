Başbakan Yıldırım: Afrin'de 3 şehidimiz var

Başbakan yıldırım, Afrin'de tuzaklanan patlayıcı sonucu 3 askerin şehit olduğunu açıkladı.

İşte Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:



Bölgemizdeki yaşanan olaylara baktığımız zaman gittikçe daha önemli hale geliyor. Bunu terörle mücadele harekatlarında gördük. Bunu yakın tarihimizde ilk oalrak 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda gördük. Bende o zamanlar gemi inşaatı yaapn mühendis adayı idim. Bizims avunam sanayi konusunda ne kadar yetkinliğimizin yeterliliğimizin olmadığını o zaman acı tecrübelerle yaşadık.

YERLİLİK ORANINI ARTIRDIK

Orada yaşanan olumsuz tecrübe münasebetiyle, rahmetli Özal savunma sanayi müşteşarlığının kuruluşunu gerçekleştirdi. 2002 yılına kadar savunma sanayi alanında tabii çalışmalar oldu fakat zaman odaklı, zaman ekonomisini esas alan çalışmalar pek yapılamadı. 1985 yılından beri savunma sanayinin gündeminde olan muhripler vs en az 10-15 sene hep gündemde olmaya devam etti bir türlü hayata geçmedi. Ancak 2002 ile birlikte özel önem verdik ve biriken bu projeleri hızlı bir şekilde hayata geçirmeye başladık. Aynı zamanda da yerlilik oranını artırdık. Yüzde 24'lerde oran yerlilik yüzde 65'in üzerinde hesap ediliyor.

2023'E KADAR HAVA FİLOMUZU YENİLEMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ

Vagonlardan, altyapı, ray döşeme her bir parçasının bir yerinden tutar firmalar oluştu. İş ve proje olmasaydı hiçbiri olmayacaktı. Savunma sanayimize bakıyoruz, önümüzde 60 milyon dolarlık iş hacmi ve 600'den fazla projemiz var. 10 yıl içerisinde bu projeler gerçekleşecek. Mesela, NATO diğer ülkeler ile geliştirdiğimiz yeni nesil uçak projeleri, onlar da ortak yapı. 100 milyar dolarlık bir iş... 2023'e kadar ciddi miktarda hava filomuzu yenilemeyi düşünüyoruz.

Önümüzde bolca proje var. Bu projeleri yaparken, yetkinliğe sahip mutlaka firmalarımızı da oluşturmamız gerekiyor. Sadece savunma sanayinin kamuya ait firmalarıyla bu işi yapamayız. Bu artık eski model.

ATTIĞIMIZ ÖNEMLİ ADIMLAR VAR

Savunma sanayinde önümüzde böyle bir fırsat imkan var ve mutlaka kendi kendimize eyterli hale gelmemiz gerekiyor. Yerli ve milli, kendimize ait olan, teknolojisini alıp kullandığımız değil sahip olduğumuz bir altyapı... Bunu yapamazsak savunma sanayisinde bağımsız hale geldik diyemeyiz. Attığımız önemli adımlar var, gerçekleşenler var. Silahlı silahsız İHA'lar. Afrin harekatının kaderini değiştiren bu silahlı silahsız İHA'lardır. Orada bir üstünlük oluşturduk.

SALDIRGAN BİR POLİTİKAMIZ YOK

Türkiye'nin amacı hiçbir ülkenin işgal etmek değil, saldırgan bir politikamız yok. Savunma zaten şart ama caydırıcı kabiliyetimizi de geliştirirsek o zaman bölgesel krizlerin bölgesel sorunların üstesinden daha kolay geliriz. Özellikle küçük ve orta ölçekli firmaların tepiti ve desteklenip yönlendirilmesi ve belirli konularda uzmanlaşmalarının sağlanması olmazsa olmaz.

BUGÜN 3 ŞEHİDİMİZ VAR

Zeytin Dalı başarıyla tamamlandı maalesef temizlik yapılıyor. Eğer terörle her tarafı tuzaklamışlar bunların temizliği ile uğraşırken kayıplarımız da oluyor. Bugün 3 şehidimiz var. Allahtan rahmet diliyoruz.