Yeni nesil terörizm! Hedef yine Türkiye

Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda Türkiye'ye karşı girişilen siber saldırı denemelerini konu aldı. Havalimanında uzun kuyruklar oluşmasına neden olan PolNet arızasını da inceleyen Şahin, Türkiye'nin sadece silahlı teröristler tarafından değil siber teröristler tarafından da saldırılara uğradığını söyledi.

İşte Şahin'in o yazısı...

POLNET ARIZASI MI SİBER SALDIRI MI?

Emniyet Bilgi Sistemi PolNet bir hafta arayla iki kez arıza verdi.

Havaalanları ve sınır kapılarında uzun pasaport kuyrukları oluşturan arızalar tesadüfen mi gerçekleşiyor, yoksa Türkiye'ye yönelik bir siber saldırı mı var?

Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof.Dr. Hamit Hancı'ya göre bu tip arızalar bir siber saldırı sonucunda olabilir.

Bir süredir Türkiye sınırları içinde ve yakın coğrafyamızda tuhaf gelişmeler yaşanıyor.

Suriye'de Mart ayı başında düşen Rus uçağı, İran'da düşen Türk özel jeti, PolNet'te sık tekrarlayamaya başlayan arızalar vs…



*PolNet arızası nedeniyle sınırda oluşan kuyruklar

"Türkiye sadece PKK'lı teröristlerin hedefinde olan bir ülke değil. Siber teröristlerin de hedefindeyiz " diyor Hamit Hoca.. Ve devam ediyor…

-Bilgisayar sistemlerine sızan teröristler tek bir tuşa basarak dünya ile iletişimimizi kesebilir.

-Üzerimize bir elektronik ağ gerip, havacılık, bankacılık sistemlerini durdurabilir, tüm elektronik cihazlarımızı kullanılamaz hale getirebilirler…

-Türkiye'nin tanka olduğu kadar siber alemde savunma teknolojilerine de ihtiyacı var.

-Tek çare milli yazılımlar üretmek ve bilgisayar sistemlerimizde bunu kullanmak.



*PolNet arızası nedeniyle havalimanında oluşan kuyruk

YENİ NESİL TERÖRİZM

Siber teröristler özellikle havacılık, tıp ve bilgi sistemlerindeki açıkları kullanarak kişi ve ülkelere yönelik terörist faaliyetlerde bulunuyorlar.

Kamuoyu pek farkında olmasa da geçmişte FETÖ eliyle Türkiye'nin stratejik kurumlarına karşı sayısız siber saldırılar yapıldı.

Ülkenin sır olarak kalması gereken kritik önemdeki bilgileri yabancı istihbarat örgütlerine ve terörist gruplara servis edildi.

Günümüzde birçok sektörde işler internet üzerinden yürütülüyor.

İnterneti yurt dışından bir tuşla durdurarak bir ülkenin tüm iletişim ağını çökertebilirsiniz.

Uçakların kalkmasına engel olabilir, silahların ateşlenmesini durdurabilirsiniz.

Kısacası, bilişim dünyasında kimse güvende değil.

Ama kendi internetiniz, yazılımınız ve siber ağlarınızla iyi bir altyapı kurduysanız kimse sizi tehdit edemez.

İşte bu yüzden milli ve yerli yazılım üretmek en az kendi savunma sanayimizi geliştirmek kadar önemli.



*İran'da düşen özel Türk jeti