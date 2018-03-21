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Erdoğan'dan flaş seçim ittifakı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimlerde ittifak konusunda Genel Başkanı Bahçeli ile görüşme halinde olunduğunu açıkladı.

Erdoğandan flaş seçim ittifakı açıklaması

Cumhurbaşkanı , yerel seçimde ittifak konusunda sorulan soruya " Genel Başkanı ile görüşüyoruz" dedi.

PARTİSİNİN 45 MİLLETVEKİLİYLE BİR ARAYA GELDİ
Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 ilden aralarında 3 bakanın da bulunduğu partisinden 45 milletvekiliyle bir toplantı gerçekleştirdi.

"ANKETLER OLUMLU, BAHÇELİ İLE GÖRÜŞÜYORUZ"
AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerel seçimlerde ittifak olur mu" sorusuna yanıt verdi.

Erdoğan, gönüllü bir ittifakın olabileceğini belirterek, bu konuda anketlerin olumlu olduğunu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.

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  • 21 Mart 2018, Çarşamba 14:51
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