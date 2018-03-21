Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta saldırı hazırlığında olan 38 silahlı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta saldırı hazırlandığındaki 38 silahlı bölücü terör örgütü mensubunun, 20 Mart'ta düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde Hakurk'ta saldırı hazırlığında olan 38 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta saldırı hazırlığında olan 38 silahlı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Etiketler: TSK , Kuzey Irak
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