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'dan 'a hava harekatı! Hepsi öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde Hakurk'ta saldırı hazırlığında olan 38 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

TSKdan Kuzey Iraka hava harekatı! Hepsi öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta saldırı hazırlığında olan 38 silahlı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta saldırı hazırlandığındaki 38 silahlı bölücü terör örgütü mensubunun, 20 Mart'ta düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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  • 21 Mart 2018, Çarşamba 08:50
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