"Eşime karşı istek duyamaz oldum"

Daha 31 yaşında kadın olmama rağmen 4 yıllık evliyim. Son 4 aydır kocama karşı istek duyamaz oldum. Kafamı bir şeye takmıyorum.

Ama menopoza mı giriyorum?

Cinsel isteksizliğin en sık rastlanan nedeni psikolojiktir. Çeşitli sebeplerle cinsel isteksizlik başlayabilir. Bu anlattıklarınla direk menopoz durumu da hemen aklımıza gelmez. Bununla beraber gün içindeki kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojen yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Genç kızlarda testosteron böbrek üstü bezinden salgılanarak ergenlik döneminde koltuk altı bölgesi ve apış arasında kıllanma olayını başlatır. Boy büyümesinin tamamlanmasına yardımcı olur. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron kadınlarda şehvet duygusunun oluşmasında, kadının cinsel isteğinin artışında rol oynar. Testosteronun kadında normal seviyelerde olması kadınların sekste doyuma ulaşması için önemlidir. Yani bu şikayetlerle önce testosteron ölçümü yaptır.