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  1. Haliç köprü çıkışında trafiği kilitleyen kaza!

'ta dehşeti!

'ta bir fabrikada çıkan da 1 kişi öldü 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Esenyurtta silahlı kavga dehşeti!
Olay, Sanayi Mahallesi 1656 sokakta bulunan bir tekstil firmasında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden işten çıkartılan iki kadınla ilgili iş yerine gelen şüpheli Ahmet B. bazı kişilerle tartıştı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet B. yanında getirdiği tabancayla , ve 'a ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler İrfan Tepe'nin hayatını kaybettiğini, Ömer Tepe ve Güneş Aras'ın ise yaralandığını tespit etti. Sağlık ekipleri göğsünden yaralanan Ömer Tepe ve sağ kolundan yaralanan Güneş Aras'ı 'ta bulunan özel bir hastaneye sevk etti. Tepe ve Aras'ın hastanede tedavileri devam ediyor.


Şüpheli Ahmet B. ise polis ekipleri tarafından silahla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen Ahmet B.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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  • 21 Mart 2018, Çarşamba 18:44
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