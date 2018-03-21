Esenyurt'ta silahlı kavga dehşeti!
Esenyurt'ta bir fabrikada çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet B. yanında getirdiği tabancayla İrfan Tepe, Ömer Tepe ve Güneş Aras'a ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler İrfan Tepe'nin hayatını kaybettiğini, Ömer Tepe ve Güneş Aras'ın ise yaralandığını tespit etti. Sağlık ekipleri göğsünden yaralanan Ömer Tepe ve sağ kolundan yaralanan Güneş Aras'ı Esenyurt'ta bulunan özel bir hastaneye sevk etti. Tepe ve Aras'ın hastanede tedavileri devam ediyor.
Şüpheli Ahmet B. ise polis ekipleri tarafından silahla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen Ahmet B.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Etiketler: Esenyurt , silahlı kavga , Ömer Tepe , Güneş Aras , İrfan Tepe
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