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, Prof. Dr. 'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi , Prof. Dr. Karatay'ı kabul etti. Karatay, özel davetli bir topluluğuna sağlıklı ve , koruyucu tıp hekimliği, sağlıklı beslenme gibi konularda da hitap etti

Emine Erdoğan, Canan Karatayı kabul etti

Cumhurbaşkanı 'ın eşi , Prof. Dr. 'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Devlet Konukevi'ndeki baş başa görüşmenin ardından Prof. Dr. Canan Karatay, özel davetli bir topluluğa sağlıklı ve , koruyucu tıp hekimliği, sağlıklı beslenme gibi konularda hitap etti.

Sağlık politikaları konusunda görüşlerini paylaşan Prof. Dr. Karatay, dünyadaki yeni sağlık yaklaşımlarını anlattı ve hastalıklardan korunma konusunda pratik ve uygulanabilir bilgiler verdi, katılımcıların sorularını cevapladı.

Toplantıya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, milletvekilleri, milletvekili eşleri ve Cumhurbaşkanlığı danışmanları katıldı.

Emine Erdoğan'ın, doğal ve sağlıklı beslenme kültürünün yaygınlaşması için beslenme, koruyucu hekimlik, fitoterapi, obezitenin önlenmesi, tamamlayıcı tıp uygulamaları, doğal doğum gibi alanlarda çok sayıda projeyi himaye ettiği ve bu alanlarda yapılan çalışmaları yakından takip ederek, farklı bilimsel yorumları da dikkate aldığı biliniyor.

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  • 21 Mart 2018, Çarşamba 18:53
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