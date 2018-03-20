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Usta oyuncu yoğun bakımda

Türk sinemasının usta isimlerinden , sağlık sorunları nedeniyle bulunduğu hastanede yoğun bakıma alındı.

Usta oyuncu yoğun bakımda

Usta oyuncu , bir süredir hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

70'li yıllarda ayrıldığı Türkiye'ye dönünce, Yakacık'taki Sanatçı Yaşam Evi'ne alınan ve üç yıldır kimsenin ziyaret etmediği 86 yaşındaki Doğan, bir dizi sağlık sorunları yaşayınca hastaneye kaldırılıp, yoğun bakıma alındı.

Ulvi Doğan, Hülya Koçyiğit ve Erol Taş gibi oyuncularla rol almıştı.

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  • 20 Mart 2018, Salı 10:15
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