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18 ilde 85 askeri personele FETÖ operasyonu

Kayseri merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince düzenlenen operasyonun, aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu askeri personel ve meslekten ihraç edilmiş edilmiş öğretmenlere yönelik olduğu bildirildi

18 ilde 85 askeri personele FETÖ operasyonu

Kayseri merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 37'si muvazzaf 85 askeri personele yönelik operasyon başlatıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde örgütün sözde "mahrem imamları"nın, ankesörlü telefonlarla peş peşe arama yaparak bazı askeri personelle irtibat kurdukları belirlendi. Örgüt faaliyetlerine katıldıkları tespit edilen 38'i daha önce FETÖ'den işlem yapılan, 2'si ihraç, 2'si emekli, 6'sı askeri okullardan ilişiği kesilen öğrenci, 37'si muvazzaf olmak üzere 85 askeri personel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilere yönelik Kayseri merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Yakalanan bazı zanlılar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Operasyonun devam ettiği belirtildi.

  • 20 Mart 2018, Salı 09:38
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