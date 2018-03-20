Türkiye'nin en büyük termal kenti kuruluyor





Tıbbi uygulamaların yanı sıra tamamlayıcı ve geleneksel tıp uygulamalarından, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine, alışveriş yerlerinden uluslararası bilimsel toplantıların yapılabileceği kongre salonlarına kadar birçok yeri içinde barındıran Türkiye'nin en büyük termal kenti kurulacak.

Afyonkarahisar'da 700 bin metrekarelik alana inşa edilecek termal kentte, günde yaklaşık 4 bin kişi hizmet alacak.