Ertuğrul Özkök omurgasızlığı

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, yine sanatını icra etti, kıvırdı ve omurgasızlığını gösterdi.

Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Hürriyet gazetesinin yıllarca genel yayın yönetmenliğini yapan Özkök, başından beri Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki terör yuvalarına yönelik hamlelerine karşı zaman zaman kaleme aldığı yazılarla algı operasyonları yürüttü. Daha önceki bir yazısında tanklarımızın ve askerimizin sınırı geçtiği anda tüm dünyanın Türkiye'nin karşısında saf tutacağını iddia eden Özkök, kamuoyunu terörü temizlik harekatından vazgeçirmeye çalışmıştı. Özkök o dönemde yazdığı yazıda "Bir adım içeri girerseniz dünya karşınıza dikilir' demişti.







ERTUĞRUL ÖZKÖK OMURGASIZLIĞI

TSK, operasyonda destan yazarak Afrin'i alınca, Özkök en iyi yaptığı şeyi yaptı, kıvırıp omurgasızlığını sergiledi ve "Savaşamaz dedikleri ordu bütün dünyaya ders verdi' başlıklı bir yazı yazarak sanki o orduyu durdurmaya çalışan kendisi değilmiş gibi göstermeye çalıştı.



